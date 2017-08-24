(Görüntülü Haber) İHH’dan İdlib’de 25 bin ekmek kapasiteli fırın

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye\'nin İdlib kentine bağlı Kefer Yahmul bölgesinde 25 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fırın açıldı. İHH Suriye Çalışmaları Hatay Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada \"Suriye\'de ekmek ihtiyacı giderek artıyor. Bazı bölgelerde un temin edilemediği için insanlar sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğe ulaşamıyor. Sınırın Türkiye tarafında ve Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarla bu ihtiyacı gidermek için uğraşıyoruz\" dedi. Selim Tosun, açılan fırına, vakfın Kilis basın biriminde görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zafer Ersoy\'un adını verdiklerini sözlerine ekledi.