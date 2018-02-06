T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İdlib şehidi DSİ çalışanı Pakyürek, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Akif ÖZDEMİR-Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 4 çocuk ba

06 Şubat 2018 20:01

Akif ÖZDEMİR-Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı evli ve 4 çocuk babası Mahmut Pakyürek (57), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, geçen 30 Ocak\'ta, Al Atarib kasabası yakınlarında PKK/YPG\'li teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, konvoyda yer alan DSİ\'ye ait dozerin operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, kurumda görevli kamyon sürücüsü Mahmut Pakyürek ile Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı. Durumu ağır olan Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Adana\'ya getirilen Mahmut Pakyürek için İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin eşi Fadime, çocukları Cabbar, Akın, Batuhan ve İsmail Pakyürek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Veysel Eroğlu, şehidin eşi ve çocuklarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahmut Pakyürek\'in cenazesi, gözyaşları içinde Koyunevi Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifSELÇİKİMAMOĞLU Adana DHA SURİYETürkDevlet SuDSİMahmut PakyürekGerginliği Azaltma Kontrol GücüHatay ReyhanlıOğulpınar Hudut KarakoluOcak Al AtaribPKKYPGSaldırıdaYasin TanboğaUzmanGüneşDurumuGülhane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24