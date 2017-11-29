(Görüntülü Haber) İdil Duru Gür'ün sınıfında hüzün hakim

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde şeker komasına girip, yaşamını yitiren 10 yaşındaki İdil Duru Gür, toprağa verildi. Gözyaşı ve hüznün hakim olduğu Gür\'ün okuduğu 26 Kasım İlkokulu\'nda da arkadaşları, sırasına çiçek bıraktı. Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür, 20 Kasım Pazartesi günü akşamı, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gür, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne, ardından da Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen İdil Duru Gür\'ün duran kalbi, müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gür, dün sabah yaşam savaşını kaybetti. Dün, yakınları tarafından alınan Gür\'ün cenazesi, Gelibolu\'ya getirildi, ikindide Gazi Süleyman Paşa Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından, Alaeddin Kalfa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İdil Duru\'nun sınıf arkadaşları, acılı haberle büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları ve öğretmeni, küçük kızın sırasını çiçeklerle donattı. Gür\'ü çok sevdiğini ve kardeş gibi olduklarını belirten sınıf arkadaşı Büşra Akdeniz, \"İdil çok iyi biriydi. Sınıfça o öldüğü için çok üzüldük, ağladık. Ben onu çok seviyordum. Her şeyini bizimle paylaşırdı. İdil\'i 1\'inci sınıfa başladığımdan beri 4 yıldır tanıyorum. Kardeş gibiydik\" dedi. İdil Duru Gür\'ün sıra arkadaşı Gaye Güler ise, \"İdil Duru benim çok iyi arkadaşımdı. Benim yanımda oturuyordu. Çok seviyorum onu. Onunla çok güzel oyunlar oynuyorduk. Sınıfça onun için çok üzüldük. Onu çok özleyeceğiz\" diye konuştu. İdil Duru Gür\'ün sınıf öğretmeni Gökhan Çalışkan da, \"Ben kendisini cumartesi günü Edirne\'de ziyaret etmiştim. Ümitliydik, ama daha sonra bu acı haberi aldık. Çok üzgünüz. Öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. İdil Duru sınıfta sevilen çok güler yüzlü bir öğrenciydi. Etkinliklere de çok katılırdı. Dersleri de iyi durumdaydı. Bütün arkadaşları tarafından da çok sevilirdi. Çok saygılı, çok güler yüzlü bir öğrenciydi. Çok şaşırdık\" diye konuştu.