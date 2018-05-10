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(Görüntülü Haber) İcra tartışmasında baba ve 2 oğlunu vurdu

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç

10 Mayıs 2018 02:07

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve 2 oğlu ile tartıştı. Coşkun Ç., iddiaya göre kendisine bıçakla saldıran baba ve 2 oğlunu tabancayla ateş ederek vurdu. Yaralanan baba ve 2 oğlu tedaviye alınırken, Coşkun Ç. ise olay yerinde kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde büfe işleten Coşkun Ç.\'nin dükkanına Ahmet H. ile oğulları Muhammet H. ve Bayram H. geldi. Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Ahmet H. ve oğulları Coşkun Ç.\'ye bıçakla saldırdı. Tabancasını çıkaran Coşkun Ç. ateş açtı. Ahmet H. ile oğulları Muhammed H. ve Bayram H. kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet H. ve oğulları Muhammet H. ile Bayram H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Coşkun Ç.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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