(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu evlendi

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu\'nun oğlu Engin Levent ile Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder\'in kızı Saadet Nur evlendi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında bakanlarında olduğu devlet protokolünden çok sayıda isim katıldı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım yaptı.