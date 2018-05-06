(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul Gençlik Festivali"ne katıldı

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) \"İstanbul Gençlik Festivali\"ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. bakanlığa bağlı birimlerin standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.



Bakan Soylu, Yenikapı\'da devam eden İstanbul Gençlik Festivali\'ne katıldı. Bakan Soylu burada yapacağı konuşma öncesi bakanlığa bağlı birimleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Soylu, beraberindeki yetkililere, Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne 100 bisiklet hibe edilmesi için talimat verdi. Soylu daha sonra Jandarma, Sahil Güvenlik ve Nüfus Müdürlüğü standlarını da gezdi.