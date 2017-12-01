(Görüntülü Haber) İÇİNDEN ÇIKILMAZ HAL ALINCA SÜRÜCÜLER TRAFİK POLİSLİĞİNE SOYUNDU

Harun UYANIK / İSTANBUL DHA



İstanbul Bağcılar\'da, trafik içinden çıkılmaz hal alınca bazı sürücüler araçlarından inerek, trafik polisliğine soyundu.



Bağcılar Hüseyin Karaaslan Caddesi üzerinde birkaç yolun kesiştiği noktada olmayan trafik ışıklarının yol açtığı karışıklık, sürücüleri çileden çıkartıyor. Hemen hemen her akşam iş çıkışı tekrar eden görüntüler, DHA kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, araçlarından inen bazı sürücüler ile çevrede bulunan kişilerin, trafik polisliğine soyunup yolu açmaya çalışmaları görülüyor.