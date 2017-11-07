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(Görüntülü Haber) İbrahim Erkal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Başıbüyük'teki evinin otoparkında 12 Nisan 2017 tarihinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılan, 11 Mayıs 2017 tarihinde de yaşamını yitiren sanatçı İbrahim Erkal'a ilişkin olarak yürütülen soruşturma takipsizlikle

07 Kasım 2017 14:44

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Başıbüyük\'teki evinin otoparkında 12 Nisan 2017 tarihinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılan, 11 Mayıs 2017 tarihinde de yaşamını yitiren sanatçı İbrahim Erkal\'a ilişkin olarak yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, soruşturma dosyasına gelen 20 Eylül 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna atıf yapıldı. Takipsizlik kararında, \"Adli Tıp Kurumu\'nun raporunda kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu\" belirtildi. TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ Takipsizlik kararında şu ifadelere yer verildi: \"Kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin lokalizasyonları, özellikleri ve ağırlıkları dikkate alındığında; kişinin yaralı olarak bulunduğu ortamda kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşerek kafasını sert ve künt bir zemine çarpmasıyla husullerinin mümkün olduğunun tespit edildi. İbrahim Erkal\'ın geçirdiği beyin kanaması sırasında, yere kontrolsüz şekilde düşerek düz zemine kafasını çarpması sonucu künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiğinin anlaşıldığı, İbrahim Erkal\'ın düştükten sonra 1 saat sonra bulunduğu, tıbbi müdahalenin de bu aşamadan sonra yapıldığı, soruşturma sonrasında olayla ilgili tüm tanıkların beyanlarının alındığı, yapılan soruşturma sonucunda İbrahim Erkal\'ın ölümünde kasıt, kusuru veya ihmali bulunan şahıs tespit edilemediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına.\"

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