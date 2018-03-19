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(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal'dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'un, dün akşam yapılan AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro

19 Mart 2018 01:42

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'un, dün akşam yapılan AK Parti Arnavutköy olağan kongresinde, \"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah.\" şeklinde yaptığı konuşma tartışıldı. AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde bugün konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Kadıköy\'e Bakırköy\'e, Şişli\'ye yaptığımız gibi belediyesi CHP\'de olan Beylikdüzü\'ne de Sultanbeyli ve Arnavutköy\'e de metro götüreceğiz\" dedi. Konuşmasında İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini vurgulayan Mevlüt Uysal, “Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız. Ama mağdur edilmiş, ihmal edilmiş yerler varsa oraya kadar da gideceğiz\" ifadelerini kullandı.

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