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(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emirgan Parkı'nda "Kanal İstanbul" projesi ve erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu

18 Nisan 2018 15:49

Taner YENER-Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emirgan Parkı\'nda \"Kanal İstanbul\" projesi ve erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, başkonsoloslarla Emirgan Parkı\'nda kahvaltılı çalışma toplantısında buluştu. \"Kanal İstanbul\" projesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Uysal, \"Sadece yerel yöneticiler olarak, İstanbul olarak bunun altından kalkabilme imkanımız yok. İBB Başkanı olarak canı gönülden kanalın yapılmasını istiyoruz. Son günlerdeki meşhut yalı kazası, geminin yalıya çarpması yeni kanal ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gösterdi. Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlayacağını düşünüyorum\" dedi. İBB Başkanı Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Evet çok büyük bir proje. İstanbul\'da Kanal İstanbul sadece bir kanal açalım ve gelir elde edelim mantığıyla değil, İstanbul\'da Boğaz trafiğini yeni bir düzene sokma, İstanbul\'u kurtarma adına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu manada kanala yapılan \'ekonomik olarak geri dönüşü ne kadar çabuk olur\' gibi hesaptan öte, İstanbul\'u kurtarma adına kanalın muhakkak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Muhakkak ekonomik durumlar da düşündük ama onlara çözüm bulunacağını düşünüyorum. Şuna da inanıyorum: Kanalın bu yıl içerisinde bir şekilde başlatılacağına, temelinin atılacağına veya protokolünün yapılma noktasına geldiğine inanıyorum.\" ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ SORUYU DA YANITLADI Erken seçimle ilgili bir soru üzerine Uysal \"Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir. Biz İstanbul olarak seçim olsa da biz İstanbul\'a hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi ve ekledi: \"Daha çok yeni bir hadise. Muhalefet parti liderlerinden birisi, olması gerektiğini söyledi. O konuda yerel yöneticiler olarak ne bir etkimiz ne bir yetkimiz olabilir. Ancak sizler gibi tahminimiz olabilir. Onun ötesinde söyleyebileceğimiz hiçbir şey olmaz. Herhalde 1-2 gün içerisinde netleşir\" dedi. Uysal, \"Biz İstanbul olarak seçim olsa da olmasa da İstanbul\'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim olursa İstanbul\'da aksayan bir şey olur mu veya seçim olmazsa aksayan bir şey olur mu? Çok neticeyi değiştiren bir şey olacağını düşünmüyorum.\"

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