(Görüntülü Haber) İBB Başkanı Uysal: İstiklal Caddesi'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız (3)

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi\'ndeki alt ve üst yapı ile çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin, \"Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız\" dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Florya\'daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde geride bıraktığı 40 günü değerlendiren Mevlüt Uysal, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uysal yaptığı konuşmada, 40 gün içerisinde Büyükşehir\'in fotoğrafını çektiğini ve yapacaklarını planladığını söyledi. Mevlüt Uysal, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AKM PROJESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün tanıtımı yapılan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesiyle ilgili Uysal, \"Görüntüsü çok güzel. Orada görev alacak herkesin yeni AKM\'ye bir prestij meselesi gözüyle bakacağını düşünüyorum. Büyükşehir olarak biz de İstanbul\'un bir prestij projesine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyada ses getirebilecek bir proje mi? Evet\" dedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN \"İHANET ETTİK\" SÖZLERİ Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \"İstanbul\'a ihanet ettik\" sözlerine ilişkin görüşü sorulan Mevlüt Uysal, İstanbul zor bir mega şehir olduğunu ve şehrin yenilenmesi veya kentsel dönüşüm sürecinde baştan çok iyi bir prensip belirlenemediğini ifade etti. \"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 2018 BÜTÇEMİZDEN 1 MİLYAR TL AYIRDIK\" Başkan Uysal, \"Benim İstanbul\'da prensibim şu olacak\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bundan sonraki süreçte eğer bir kentsel dönüşüm yapılacaksa, muhakkak yerinde yapılacak. Bu kentsel dönüşüm yerinde yapılırken nasıl yapılacağı konusuna gelirsek hiçbir şekilde ilave imar artışı olmadan yapılacak. Yani yıkılıp aynı sayıda kat olacak şekilde bina yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin 2018 bütçemizden kentsel dönüşüm için 1 milyar TL ayırdık. Biz yerinde dönüşüm yaparken vatandaştan yüzde 20 metrekaresi düşük olacak. Yani vatandaşa diyeceğiz ki, \'Senin daireni yıkıp yapalım, ama 120 metrekareyse yüzde 100 metrekare olarak sana yapıp verelim\' diyeceğiz. O yüzde 20\'nin ortalama İstanbul\'da yüzde 60-70 maliyeti sağlayacağını düşünüyoruz. Yüzde 30-40 ise belediye olarak bizim desteğimiz olursa yerinde yıkıp yapabileceğiz. Bizim temel prensibimiz bu olacak.\" \"İHANET ETTİ TARTIŞMASINI YAPMAK YERİNE...\" Yatay mimarinin daha doğru olduğunu söyleyen Başkan Mevlüt Uysal, \"İhanet etti tartışmasını yapmak yerine geçmişte yapılan birçok yanlışı önümüzdeki dönemde yapmayalım. Bizim büyükşehir olarak yaklaşımımız budur\" ifadelerini kullandı. Başkan Uysal, 2019 yerel seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya \"Buna kamuoyu karar verecek. Bu süreç içerisinde yaptıklarımıza bakacaksınız, İstanbul halkı, \'Mevlüt Uysal aday olursa seçeriz\' diyorsa aday oluruz. Ama \'seçmeyiz\' diyorlarsa da ısrar edecek halimiz yok\" şeklinde yanıt verdi. EN GEÇ 1 AY İÇİNDE AÇILACAK\' Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mevlüt Uysal, \"Çekmeköy Metrosu, Türkiye\'de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz\" diye konuştu. \"YILBAŞINA KADAR BİTMESİ LAZIM\" Mevlüt Uysal, İstiklal Caddesi\'nde yapımı devam eden alt ve üst yapı ile çevre düzenlemeleri çalışmalarının ne zaman biteceğiyle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi: \"Her nimetin bir külfeti her külfetin bir nimeti olur. İstiklal Caddesi\'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. İstiklal Caddesi Cumhuriyet öncesi dönemlerden kalma tarihi bir yer. Birçok defa işlemler yapıldı. Bunların hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım ve bir daha oraya girmeyelim denilmiş. Yılbaşına kadar bitmesi lazım. İstiklal Caddesi\'nde çalışmaları daha iyi denetleyip daha erken bitmesini sağlayacağız.\" \"MEVCUT GÖREVDEKİ ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRİYORUZ ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞIMIZ YOK\" Göreve başlamasının ardından üst düzey yöneticilerden bazı değişiklikler olduğunun biliyoruz devamını beklemeli miyiz?\" şeklindeki soruyu Başkan Uysal, \"Şu arkadaşlarla çalışmam şu arkadaşlarla çalışırım demem için onları tanımam lazım. Onların da beni tanıması gerekiyor. Şuana kadar birkaç değişiklik yaptık. Bundan sonra yine değişiklikler olacak. Ancak, \'hadi şimdi değişim başladı şunları da değiştirelim\' şeklinde olmayacak. Genel prensiplerle yola çıktık. İş tutuş tarzımızda bir sıkıntı yoksa devam ederiz, bir sıkıntı varsa değerlendiririz. Yani mevcut görevdeki arkadaşları değiştiriyoruz şeklinde bir anlayışımız yok\" diye cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın \'Benim ustalık eserim\' olacak dediği \'Haliç-Unkapanı Su Altı Karayolu Tüneli Geçiş Projesi\'nin hayata geçirilmesi için hazırlanacak projesine başlanıp başlanmayacağıyla ilgili bir sora Mevlüt Uysal, \"Başlamamış bir projeyi yapmak yeni gelenin görevi değildir diye düşünüyorum. Başlamış ta yarıya gelmiş olsaydı evet o ustalığı devam ettirebilirdik. Şu anda baktığımız zaman ondan öncelikli yapmam gereken şeyler olduğunu düşünüyorum\" şeklinde yanıt verdi. Toplantının sonunda Başkan Uysal, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.