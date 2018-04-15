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(Görüntülü Haber) Husumetlileri sanıp öldürdüler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Gökay Tunç (19), birbirlerini husumetlileri sanan 2 grup arasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü

15 Nisan 2018 15:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Gökay Tunç (19), birbirlerini husumetlileri sanan 2 grup arasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Olay, 11 Nisan\'da saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gökay Tunç ve arkadaşları, husumetli oldukları kişileri sokak ortasında beklemeye başladı. Bu sırada aynı sokaktan geçen Celal K., Halil İbrahim Y., Hasan D., Fırat Ö. ve yaşı küçük S.E. de Tunç ve arkadaşlarını daha önceden kavga ettikleri kişiler olduğunu sandı. İki grup üyelerinin birbirine ateş açmasıyla çıkan silahlı çatışmada Gökay Tunç, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşları tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 10 boş kovan buldu. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada Celal K., Halil İbrahim Y., Hasan D., Fırat Ö. ve S.E., olayda kullanılan suç aleti tabanca ile yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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