T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Husumetli olduğu komşusunu bıçakladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı

04 Ocak 2018 23:43

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te husumetli olduğu komşusu Resul Koç tarafından bıçaklanan Yusuf Kandemir, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Resul Koç ile komşusu Yusuf Kandemir arasında, oturdukları binanın önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Resul Koç, Yusuf Kandemir\'i bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralanan Kandemir olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kandemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Resul Koç ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHAGAZİANTEPResul KoçYusuf KandemirOlaySeyrantepe MahallesiTartışmaKavgaKoç Yusuf KandemirYaralanan KandemirDevlet HastanesiTedaviyeKoç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24