(Görüntülü Haber) Hürriyet'in mutlu günü

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ANKARA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar Sheraton Otel'de yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi

06 Aralık 2017 02:38

ANKARA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar Sheraton Otel\'de yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğüne; iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından yüzlerce seçkin davetli katıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna\'nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı. Bakan Çelik törende, \"Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada bulunuyorum. Kudüs\'le ilgili toplantısı, telefon trafiği var. Kendisi benim gelmemi istediler. Sayın Cumhurbaşkanının evli çiftlere tavsiyesini herkes biliyor\" diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Törene, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

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