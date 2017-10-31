(Görüntülü Haber) Hurdalık alev alev yandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da katı atıkların depolandığı hurdalıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, öğle saat saatlerinde Akdeniz Sitesi\'nde çöpten toplanan plastik ve geri dönüşüm atıklarını toplandığı hurda deposunda, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar da meydana gelirken bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gökyüzünü kaplayan siyah duman nedeniyle şehrin her noktasından fark edilirken itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangında, hurda halindeki bir otomobilin de yandığı ortaya çıktı.