(Görüntülü Haber) Hurdacı yandı

ADANA, (DHA) ADANA\'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Kozan Caddesi\'nde İsmail İlk\'e ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını çalışanlar kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Yangında depoda büyük hasar meydana geldi.