(Görüntülü Haber) Hükümlüler sahilde temizlik yaptı

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülükler, sahilde çevre temizliği yaptı. Ceza İnfaz Kurumlarından denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan hükümlüler kamu yararına çalışma kapsamında Kumluca sahilinde çevre temizliği yaptı. Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek olduğu çalışmalara Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan da katıldı. Aytaç Şener, Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle beraber, infaz şekli olduğu için burada bir temizlik yapma çalışmasına karar verdik. Bireyleri bilinçlendirme noktasında önemli adımlar atacağız dedi. Hakan Ceylan, 52 denetimli serbestlik hükümlüsü arkadaşlarımızla beraber topluma, gençlere, insanlara örnek olmak için burada sahil temizliği programı düzenlemiş bulunmaktayız diye konuştu. İsmail Kaya da Kumluca kaplumbağa yuvalama bölgesinde bulunmaktayız. Ceza İnfaz Kurumuyla birlikte buradaki kader mahkumu arkadaşların sivil topluma hazırlanması yönünde, ayrıca doğal çevre temizliğine dikkati çekmek anlamında ve farkındalık yaratmak için böyle bir organizasyon düzenledik dedi.