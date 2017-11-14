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(Görüntülü Haber) Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (6)

KONTEYNERİN UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Antalya'nın Finike ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve sonrasındaki hortumun etkisi güvenlik kamerasında ortaya çıktı

14 Kasım 2017 22:19

KONTEYNERİN UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya\'nın Finike ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve sonrasındaki hortumun etkisi güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Bölgede inşaatı bitme aşamasında olan yeni adliye binası ile inşaatı süren kaymakamlık binasının arkasında işçilerin kaldığı konteynerin uçtuğu an güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum öncesi şiddetli yağışın başlaması ve hortumla birlikte konteynerin savrulması anbean görüntülerde yer aldı. Görüntülerin devamında bölgedeki enerjinin kesildiği de görüldü.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ve Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer, hortum felaketinin yaşandığı Kumluca\'da incelemelerde bulundu. Burada üreticilerle görüşen TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, yaptığı açıklamada Kaş, Demre, Finike ile Kumluca\'da yaşanan hortum ve dolu felaketinin çok ciddi hasara neden olduğunu söyledi. TARSİM olarak çok hızlı şekilde 40\'ın üzerinde ekiple hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydeden Satoğlu, \"Önümüzdeki haftadan itibaren çok hızlı bir şekilde ödemeleri yapmaya başlayacağız. Şu ana kadar 400\'ün üzerinden hasar ihbarı geldi. Henüz hasar ihbarında bulunamayan üreticilerimiz var. Bu rakamın biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bir an önce üreticilerimizin acenteler vasıtasıyla hasar ihbarlarını yapmalarını bekliyoruz\" dedi.

Yusuf Cemil Satoğlu şu ana kadar yapılan ihbarları değerlendirdiklerini, hasar miktarının yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi. Bu rakamın diğer ihbarlarla artacağını kaydeden Satoğlu, “Üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz\" ifadesini kullandı.

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