(Görüntülü Haber) Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (3)

VALİ KARALOĞLU: BU, BİR FELAKET Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Kumluca\'da hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını inceledi. Mavikent Mahallesi\'nde inceleme yapan Vali Karaloğlu, burada sera sahipleri, çiftçiler ve Kumlucalılarla görüştü. Karaloğlu\'na bölgede hortum nedeniyle oluşan hasar hakkında bilgi veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"5 kilometre uzunluğunda 400 metre alanda etkili oldu. Tahminen 2 bin dönüm civarında sera yıkılmış. Seranın kuruluş maliyeti, 75 bin liradır\" dedi. Çiftçiler ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Karaloğlu, afetzedelere \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Hasar tespit çalışmalarının hızla yapılması gerektiğini belirten Karaloğlu, \"Bu, bir felaket. Bunun önlemi de yok maalesef. Bu, bir hortum. Akşam Cumhurbaşkanı\'mız, Dışişleri Bakanı\'mız aradı. Cumhurbaşkanı\'mızın çiftçilerimize, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza \'geçmiş olsun\' dileği var. Bütün kamu kurumundan arkadaşlarımız burada. Çok hızlı bir şekilde hasar tespitini çıkarmamız lazım. Fotoğrafını çıkarmamız, manzarayı görmemiz lazım. Hasar tespiti sonrası hasarla ilgili sigortası olanlara TARSİM üzerinden nasıl yardımcı olacağız, olmayanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla nasıl yardımcı olacağız konusuna bakacağız. Devlet, bütün kurumlarıyla şu an bölgede. Kimse endişe etmesin. Önemli olan can kaybı olmasın. Onun dışında maddi hasarları biz, bir şekilde gideririz. Kimsenin endişesi olmasın\" diye konuştu. HORTUMA OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANMIŞ Vali Karaloğlu, hortum nedeniyle zarar gören seralarla evleri incelerken, hasar gören bir otomobili fark etti. Karaloğlu\'nun görüştüğü otomobil sürücüsü Tolga Yaşar Usluer, hortum sırasında aracın içinde olduğunu anlattı. O sırada yaşadıklarını aktaran Usluer, \"Araba, kontrolümden çıktı. Dönerek, diğer araca çarptı. Nasıl oldu, bilmiyorum\" dedi. Vali Karaloğlu\'nun \"Aracı kaldırdı mı hortum?\" sorusuna ise Usluer, \"Bilmiyorum, görmedim. Bana bir şey olmadı\" diye yanıt verdi. Gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, bölgede inceleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Hortumdan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin etkilendiğini belirten Karaloğlu, \"Mavikent bölgesinde, özellikle sera alanlarımız var. Türkiye\'nin en büyük seralarının olduğu, Türkiye\'nin sebze deposu Kumluca\'dır. Bu ilçemizde seralarda hortum koridor oluşturarak, denizden başlayarak, 4 kilometrelik alanda 150-200 metrelik koridorda önüne ne çıktıysa ağaçlar, seralar, arabalar, evler, ne çıktıysa tamamını tahrip etmiş durumda\" diye konuştu. \'3 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR\' Seraların bir kısmının sigortalı olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, sigortası olmayanların hasarının giderilmesi noktasında da çalışma yapacaklarını söyledi. Karaloğlu, \"En büyük teselli, can kaybı olmamasıdır. 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Diğerlerinin tedavisi ayakta tamamlandı ve evlerine döndüler\" dedi. KUMLUCA\'DA SERALAR, DEMRE\'DE 2 EV ZARAR GÖRDÜ Antalya\'nın 4 ilçesinde hasar bulunduğunu anlatan Vali Karaloğlu, seralarda en büyük hasarın ise Kumluca\'da yaşandığını kaydetti. Finike\'de evlerde, iş yerlerinde ve portakal bahçelerinde hasar olduğunu dile getiren Karaloğlu, Demre\'de 2 evin yıkıldığını söyledi. Kaş\'ta çatı uçması sonucu çoğunlukla evlerde hasar bulunduğuna değinen Karaloğlu, bugün zarar gören bölgelerin tamamının hasar tespitini tamamlamaya çalışacaklarını vurguladı. Kumluca\'da, ana hatta iki büyük direğin yıkılması sonucu ilçenin çoğunluğunda enerji olmadığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, gün sonuna doğru bölgenin tamamına enerji vermeye çalışacaklarını söyledi. TÜREL: ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZI SOKAKTA BIRAKMAYACAĞIZ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de belediye personelinin bölgede çalışmalar yaptığını anlattı. Büyükşehir belediyesinin personelinin de 50 kişilik grupla bölgede bulunduğunu belirten Başkan Türel, \"Önemli olan felaketten zarar gören vatandaşlarımızın aç, açık bırakılmaması. Sosyal yardım ekiplerimiz bölgede bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Gerekirse konteyner evlerle felaketten zarar gören vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız\" diye konuştu.