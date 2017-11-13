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(Görüntülü Haber) Hopa'da taraftar otobüsüne taşlı saldırı

HOPA(Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde, Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Grup'ta Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı

13 Kasım 2017 12:29

HOPA(Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarları taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendi, 8 taraftar yaralandı. Hopa İlçe Stadında oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz, Hopa Belediye Başkan vekili İsmail Uzun\'un da izlediği karşılaşmada, Hopaspor rakibini 49\'uncu dakikada Barış ve 90\'ıncı dakikada Esosa Priestley\'in ayağında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar stat dışına çıkarıldığı sırada taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 8 taraftar yaralanırken otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar polis eşliğinde il dışına çıkarıldı.

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