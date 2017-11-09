(Görüntülü Haber) Hollanda'daki Türkler'den yardım eli uzandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- HOLLANDA\'da yaşayan Türkler\'in kurduğu AllFor Life Foundation Derneği tarafından Erzurum\'a gönderilen 40 akülü tekerlekli sandalye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından belirlenen engellilere dağıtıldı. Akülü tekerlekli sandalyelere kavuşan engelliler, hayallerini bununla gerçekleştireceklerini söyledi.



Merkez Yakutiye ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akülü tekerlekli sandalya dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, AllFor Life Foundation Derneği Başkanı Ömer Erden, işadamları; Fatih Kobazoğlu, Erdal Elibol, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Bekir Gezer, engelliler ve çok sayıda kişi katıldı.



AllFor Life Foundation Derneği Başkanı Ömer Erden, ASP İl Müdürlüğü\'nün yardımlaşma konusunda önemli bir köprü görevi üstlendiğini bildirirken, bu yardımların ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gurbette yaşayanların gözü ve kulaklarının hep Türkiye\'de olduğunu ifade eden Erden, \"Derneğimiz, nerede yadıma muhtaç insan varsa onu elini uzatıyor. Türkiye dışında da birçok ülkeye de yardım ediyoruz. Bugün de burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Akülü araçlarına kavuşanların yüzündeki sevinç ifadeleri anlatılmaz bir duygu içeriyor. Bugüne kadar bize gelen her yardım çağrısına karşılık verdik. Bundan böylede devam edeceğiz\" diye konuştu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş, uzaktaki yakınlara bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 40 tekerlekli sandalyenin tek tek belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Hollanda\'da oturan Türk işçilerin anlamlı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten İlbaş, \"Daha öncede AllFor Life Foundation Derneği tarafından kuruluşlarımızda kalan çocuklara yardım yapılmıştı. Bu konuda büyük duyarlılık gösteren Başkanımız Erdal Elibol, yardımcısı ve işadamlarına teşekkür ediyoruz\" dedi.



Vali Yardımcısı Muharrem Eligül ise, \"Hepimiz birer engelli adayıyız. Bir saat sonrası ne olacağımızı bilemiyoruz. O açıdan engellilere ve yaşlılara gereken önemi vermek en temel görevimiz. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak herkesin görevidir. Engellilere ve yaşlılara yapılan bu hizmetleri önemsiyoruz\" diye konuştu. AllFor Life Foundation Derneği\'nin hediye ettiği akülü aracına binen Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, \"Sağlıklı bireyler için el ayak ne demekse engelli bireyler için de akülü araçlar aynı önemi arz etmektedir. Gün geçtikçe sosyal hayatın içerisinde var olma mücadelesini artıran engelli bireylerin bu tür yardımcı araç gereçlerin elde edilmesiyle hayatlarının daha kolay olduğunu görüyoruz. Ancak bizim beklentimiz şudur ki; Bu araçları yaşamın her alanında kullanabileceğimiz alanların olması çok önemli\" diye konuştu.



Tekerlekli sandalye ya da koltuk değneklerinden kurtulan engelliler, akülü arabalara binerken büyük sevinç yaşadı. Görevlilerin yardımcı olduğu engelliler, bir süre yeni arabalarıyla test sürüşü yaptı. 12 yaşındayken köprüden düşerek engelli olan Oltulu Hacı Yaşar Cengiz, yeni aracı için yetkililere teşekkür etti. Akülü arabasını uzun süre inceleyen en çok da aynasının olmasına sevinen Cengiz, yeni arabasıyla ilk olarak uzun süre önce vefat eden anne ve babasının mezarını ziyarete gideceğini belirtti.