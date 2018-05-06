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(Görüntülü Haber) 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek dolandırdı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A

06 Mayıs 2018 15:41

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da kendisini \'Hızır Aleyhisselam\' olarak tanıttığı A.S.K.\'nin bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., mahkmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini \'Hızır Aleyhisselam\' olarak tanıttı. A.S.K.\'ye, \"Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi\" dedi. A.S.K. de \"Sana nasıl inanacağım?\" diye sordu. E.D., \"Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve \'Ya Muhammet Ya Ali\' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın\" diye cevap verdi. Bunun üzerine A.S.K., ATM\'den çektiği bin lirayı E.D.\'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri\'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı.

Aradan birkaç geçmesine karşın E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu. Hızır tarafından dolandırıldığını söyleyen A.S.K., \"Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım\" diye konuştu.

Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan\'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum\'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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