(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu: 35 sene önce girişimciliği öğrendik, bütün dünyaya mal satıyoruz

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 35 sene önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde girişimci ruhunu keşfettiklerini ifade ederek, \"Bizde müthiş bir girişimci ruhu varmış. Onu da rahmetli Özal sayesinde keşfettik. Şimdi artık dünyada ben ülkeyim diyen her ülkenin gümrük kapısından bir Türk malı giriyor. Bütün dünyaya mal satıyoruz\" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çıktığı Trakya turunun son durağında Edirne\'ye geldi. Edirne Ticaret Borsasını ziyaret eden Hisarcıkloğlu\'nu Edirne Ak Parti milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve üyeler karşıladı. Edirne Ticaret Borsasını gezen Hisarcıklıoğlu, elektronik salon satış uygulamasını hizmete aldı ve satışlarla ilgili bilgi aldı. OTOMOBİL FARIYLA AÇILIŞ Edirne programına yaklaşık 1 saat geç gelen Hisarcıkoğlu ve beraberindekiler daha sonra borsa binası bahçesindeki Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.\'nin açılışına katıldı. Havanın kararması nedeniyle depo girişinde aydınlatma olmayınca, açılış makam araçlarının otomobil farlarıyla aydınlatılarak yapıldı. Kurdele kestikten sonra Hisarcıkoğlu, borsa üyeleriyle Edirne Borsaları Müşterek İstişare toplantısında bir araya geldi. Meriç nehri kenarındaki Lalezar restorandaki toplantıda konuşan Hisarcıkoğlu, 15 Temmuz gece 80 milyonun tek yürek olduğunu söyleyerek, \"O gece uçaklar uçuyor, sanki bomba atılıyormuş gibi ses geliyor. Yanımda misafirim Alman Odalar Birliği Başkanı. Ben de ona Alman iş dünyasını getirerek Türkiye\'de yatırım yapmasını anlatmaya çalışıyorum. Bir anda uçaklar, adam şaşkın, ben şaşkın. Biz bilgiyi aldık, adamı doğru otele gönderdik. Baktım ki milli iradeye darbe var, \'biz bunu kabul etmiyoruz ve sonuna kadar bunun karşısındayız\' dedim. Halkın iradesi üstünde başka irade olamaz. Sonra oda ve borsalarımız hepsi tüm Türkiye\'de aynı tepkiyi gösterdi. 15 Temmuz gecesi 80 milyon hep birlikte tek yürek olduk. Fikir, zikir, mezhep ve inancı ne olursa olsun herkes birlik oldu. Bu birliktelik neyi getirdi? Bugün bu toplantıları yapamazdınız, Allah korusun bugün bu toplantıları yapamazdık. Hiç olmazsa derdimizi söyleme makamı açık\" dedi. \"BÜTÜN DÜNYAYA MAL SATIYORUZ\" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde 35 sene önce keşfettiklerini ve dünyaya mal satar hale geldiklerini belirterek, \"Bize bir şey olmaz, bizim önümüz açık. Biz 35 sene önce bir şeyi keşfettik. Bizde müthiş bir girişimci ruhu varmış. Onu da rahmetli Özal sayesinde keşfettik. Şimdi artık dünyada ben ülkeyim diyen her ülkenin gümrük kapısından bir Türk malı giriyor. Bütün dünyaya mal satıyoruz. Biz bunların hepsini hallederiz. Bir tek yapmamız gereken, birbirimizi fikrinden, zikrinden, düşüncesinden, siyasi görüşünden, mezhebinden, ırkından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. 80 milyon kardeşiz. Allah istese bize düşünce vermezdi, bize beyin vermiş düşünelim diye. Farklı düşüneceğiz ama bir tek şeyde, ortak akılda birleşeceğiz\" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, programın ardından Edirne\'den ayrıldı.