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(Görüntülü Haber) Hırsızlıktan yakalanan sevgililer, 'Macera olsun diye yaptık' dedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, market ve teknoloji mağazasında hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan sevgililer 18 yaşındaki Berkcan K

13 Ekim 2017 14:05

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, market ve teknoloji mağazasında hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan sevgililer 18 yaşındaki Berkcan K. ve Mehtap Damla D., macera ve heyecan olsun diye hırsızlık yaptıklarını iddia etti. Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Kenan Evren Bulvarı\'nda, 19 Eylül günü bir markete giren Berkcan K. ve Mehtap Damla D., 183 lira değerinde ürün çaldı. İş yeri yetkilisi, olayı fark ettikten sonra polise başvurdu. Daha sonra bir teknoloji mağazasına da giren sevgililer, buradan oyun CD\'si alıp, parasını ödemeden ayrıldı. Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalleri belirlenen sevgilileri kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Berkcan K. ve Mehtap Damla D., ifadelerinde sevgili olduklarını belirterek, olay günü markette gezerken, macera olsun diye raflardaki marka ve miktarlarını hatırlamadıkları ürünleri aldıklarını söyledi. \"Heyecan amaçlı, macera olsun diye yaptık; yaptığım hırsızlık olayından pişmanız\" diyen çift, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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