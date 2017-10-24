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(Görüntülü Haber) Hırsızlıkta kullandığı kiralık aracı teslim ederken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, bir büfeye girerek sigaraları ve kasadaki paraları çalan hırsızlardan biri kullandıkları kiralık aracı firmaya teslim ederken yakalandı

24 Ekim 2017 19:33

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, bir büfeye girerek sigaraları ve kasadaki paraları çalan hırsızlardan biri kullandıkları kiralık aracı firmaya teslim ederken yakalandı. Derince\'de 4 gün önce bir büfeye giren maskeli 3 hırsız raflarda bulunan sigaraları ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. Polis, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirmeye çalıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışan 3 kişinin İzmit\'te bir firmadan aracı kiraladığını, park halinde bulunan bir araçtan çaldıkları plakayı kiraladıkları araca taktıklarını belirledi. Polis, şüphelilerden 27 yaşındaki O.S\'yi aracı firmaya teslim etmek istediği sırada yakaladı. O.S\'nin üst aramasında 10 paket sigara ile olayda kullandığı eldivenler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.S. adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayına karışan 24 yaşındaki O.Ç. ve 16 yaşındaki B.M.\'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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