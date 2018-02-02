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(Görüntülü Haber) Hırsızlık yapıp kaçarken, iş yeri sahibi tarafından yakalandı

Mehmet IŞIK KONYA (DHA) KONYA'da motor yağı satan bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan İsmet D

02 Şubat 2018 13:57

Mehmet IŞIK KONYA (DHA) KONYA\'da motor yağı satan bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan İsmet D., iş yeri sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560\'ıncı sokakta meydana geldi. Hırsızlıktan poliste kaydı bulunan İsmet D.(26), motor yağı satan iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi. İş yerinden televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını aldı. Bu sırada iş yeri sahibi Ali Memiş\'in, cep telefonuna güvenlik alarmı mesajı geldi. Yakında olduğu iş yerine geri dönen Memiş, kapıda İsmet D. ile karşılaştı. Memiş, İsmet D.\'yi yakalayıp polise teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. İsmet D., kendisini görüntüleyen gazetecilere \' Ne çekiyorsunuz Adam mı öldürdük. dedi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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