(Görüntülü Haber) Hırsızlık yapan oğlunu, polise ihbar etti

Güvenk kamerası görüntüleri Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA) ADANA\'da arkadaşlarıyla birlikte girdiği bir okuldan hırsızlık yapan 18 yaşındaki İsmail T., çaldığı malzemeleri eve getirince, babası 62 yaşındaki Salih T. tarafından polise ihbar edildi. İddiaya göre Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi\'ne giren İsmail T., aynı yaştaki arkadaşları Ahmet Y. ve M.B. ile birlikte 5 bilgisayar, 5 televizyon, semaver, çay, şeker ve kahveyi yanlarında getirdikleri çuvallara yükleyip çaldı. Okulun kapılarını kırarak hırsızlık yapan zanlılar, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Olay anında yüzlerini kapatan hırsızlar okulun tüm odalarına bakarak, çalınacak malzeme aradı. ÖZ OĞLUNU POLİSE İHBAR ETTİ Aldığı uyuşturucunun etkisiyle ne yaptığının bilmeyen İsmail T., televizyon ve bilgisayarların bir kısmını evine getirdi. Baba Salih T. ise, oğlunun hırsızlık yaptığını anlayınca hemen polisi aradı. Eve gelen polise, \' Oğlum arkadaşlarıyla birlikte hırsızlık yapmış, kim bilir kimlerin canını yaktılar alın bunu götürün\' diyerek, oğlunu teslim etti. Polis çalınan malzemelere de el koyup, İsmail T.\'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İsmail T., hırsızlığı arkadaşları Ahmet Y. ve M.B. ile birlikte yaptığını itiraf etti. İsmail T.\'nin adını verdiği diğer 2 şüphelide yakalandı. YİNE YAPSA, İHBAR EDERİM Hırsızlığı kabul edemeyeceğini söyleyen Salih T., oğlunun ilk defa böyle bir şey yaptığını söyledi. Salih T., \"Oğlum değil kim olursa olsun, yine yapsın ihbar ederim. İlk kez böyle bir şey yaptı ama ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Devlete ve vatana karşı yapılan hata kabul edilmez\" dedi. Sağlık kontrolüne çıkarılan İsmail T. ise \"Bu hayatta yaptıklarım için pişman değilim\' dedi. İşlemleri tamamlayan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.