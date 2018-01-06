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(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonunda yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA'da iki evden televizyon, tablet ve 2 bin lira çaldığı iddia edilen Ramazan Ç

06 Ocak 2018 14:20

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA\'da iki evden televizyon, tablet ve 2 bin lira çaldığı iddia edilen Ramazan Ç., polisi fark edince otomobille kaçmaya çalıştı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. Merkez Meram ilçesinde farklı tarihlerde iki ayrı evden televizyon, tablet ve 2 bin lira çalınması üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kamera görüntülerinde şüphelinin poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ç. (24), olduğunu belirledi. Polis, saat 00.30 sıralarında Ramazan Ç.’nin başkasına ait bir otomobille Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi\'nde olduğunu tespit etti. Bölgede çalışma başlatan ekipleri fark eden Ramazan Ç., otomobille kaçmaya başladı. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Ramazan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

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