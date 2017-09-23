(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı

Berktuğ ÖNCÜ-Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli, önce kendisini durdurmak isteyen jandarmaya ateş açtı, ardından da polis ekipleriyle çatıştı. Pompalı tüfekle 2 polisi yaralayan Örekli ormanlık alana kaçarken, yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Burak Örekli\'yi yakalamak için polis ve jandarma özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekil, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Burak Örekli\'nin yanındaki ismi açıklanmayan arkadaşları ise gözaltına alındı. 300 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ORMANDA ŞÜPHELİYİ ARIYOR Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli\'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı. Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (2 ) BİR HAFTA ÖNCE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ Bursa’da çatışmada 2 polisi yaralıktan sonra kaçan Burak Örekli’nin geçen Cuma günü merkez Yıldırım ilçesi’nde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker’i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı. Burak Örekli’yi yakalamak için ormanlık alandaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (3 ) POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ Bursa\'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli’nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Günün ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmalarında jandarma ve polis ekipleri “Drone”nin de kullanıldığı arama yaptı. Burak Örekli’nin olaydan sonra Yıldırım ilçesi’nde oturan arkadaşı çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 yaşındaki Zülfikar M.’yi cep telefonuyla aradığı tespit edilince eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Zülfikar M. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.