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(Görüntülü Haber) Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce açılan kafeteryaya perceresini zorlayarak giren bir kişi, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp, bir şey çalamadan kaçtı

16 Ocak 2018 00:27

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce açılan kafeteryaya perceresini zorlayarak giren bir kişi, alarmın çalması üzerine paniğe kapılıp, bir şey çalamadan kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bugün saat 03.20 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, Akçakmak Yolu Numara 107\'deki, Yunus Emre Coşkun\'a ait katefeteryanın alarmı çaldı. Bunun üzerine işyerine gelen Coşkun, pencerenin zorlanarak açıldığını görüp, polise şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsıza ait olduğu sanılan yerdeki ayak izlerini ve işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen polis, hırsızın pencereden içeri girdiğini, kasaya doğru yöneldiği sırada alarm çalınca paniğe kapılıp, herhangi bir şeyi çalamadan kaçtığını belirledi. Polis, eşkali belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Yunus Emre Coşkun, \"Daha geçen cuma günü açılış yapmıştık. Hırsız alarm çalınca kaçmış. Bir şey çalamamış ama yine de kendisinden şikayetçi oldum. Polis gereğini yapacak. Bu kişi yarın komşularımın işyeri ve evlerine de girmeye kalkabilir\" dedi.

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