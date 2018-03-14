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(Görüntülü Haber) Hırsızlığı fark eden sürücüyü, levyeyle yaralayıp kaçtılar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da park halindeki kamyonetin aküsünü çalmaya gelen 2 kişi, durumu fark eden sürücü Nuri Demir'i levyeyle yaralayıp kaçtı

14 Mart 2018 16:48

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da park halindeki kamyonetin aküsünü çalmaya gelen 2 kişi, durumu fark eden sürücü Nuri Demir\'i levyeyle yaralayıp kaçtı. Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan kamyonetlerin park ettiği bölgeye gelen kimlikleri belirsiz 2 kişi, 63 PP 653 plakalı kamyonetin kapısını ve motor kaputunu açmaya çalıştı. Bu sırada araç sahibi Nuri Demir, hırsızlık şüphelilerini fark ederek, onları yakalamak istedi. Sürücü Demir\'in kendisini yakalayacağını anlayan hırsızlık şüphelileri, yanlarındaki levyeyle Demir\'in yüzüne vurup yaraladı. Hırsızlık şüphelileri, kaçıp kayıplara karışırken, yaralanan Demir ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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