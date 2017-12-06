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(Görüntülü Haber) Hırsızlar, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de şarjlı bisiklet, motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler, polisin çalışması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı

06 Aralık 2017 16:21

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de şarjlı bisiklet, motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler, polisin çalışması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen bisiklet, motosiklet, işyeri ve ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, son 15 gün içerisinde yapılan \'şok\' uygulamalarda, 385 kişi ve 198 araç kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede eşkallerini belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 ayrı suç kaydı bulunan Z.T. (20), 7 ayrı suç dosyası bulunan Y.G. (28), 3 ayrı suç dosyası bulunan H.G. (34) ve A.A.H. (17) tutuklanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

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