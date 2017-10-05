(Görüntülü Haber) Hırsızlar çaldıkları malzemeleri çuvallara doldurup kaçtı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir markete, bir gecede dört kez gelen hırsızlar çaldıkları malları çuvallara doldurarak götürdü. Olay, Çorum’un Kale Mahallesi Ata 8. Sokak’ta bulunan bir markette gerçekleşti. Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında işyerine gelen iki kişi marketin korkuluklarını söküp camı kırıp içeri girdi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerine göre, aynı kişiler 2 saat içinde 4 defa markete gelerek, hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İşyerinden 20 bin liralık Tekel ürünü çalan şüphelilerin rahat hareketleri ise dikkat çekti. Gülhan A.’nın işletmeciliğini yaptığı markette 15- 20 bin liralık hırsızlık yapıldığı sanılıyor.