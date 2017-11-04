(Görüntülü Haber) Hırsızın sakarlığı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da 18 yaşındaki Süleyman Y., hırsızlık için girdiği işyerinin tavanından düştü, çaldığı televizyonu düşürüp, ekranını kırdı, bilgisayarın kablolarını sökemedi. Güvenlik kameraları ile görüntülenen şüpheli gazetecilere, \"Hırsızlık mesleğimiz\" dedi.



Olay, 2 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir otomotiv şirketinde meydana geldi. Sabaha karşı işyerinin çinko kaplama çatısından giren Süleyman Y.\'nin üzerinde yürüdüğü tavan aniden çöktü. İşyerinin ofisine düşen hırsız, hiçbir şey olmamış gibi davranıp elini cebine koyarak etrafa baktı. Parmak izi bırakmamak için çorabını eline takan zanlı odadaki bütün dolapları tek tek kontrol etti. Bilgisayarın kablolarını sökemeyince kabloları ayağı ile kopardıktan sonra duvarda asılı olan plazma televizyonu da yerinden söküp masanın üzerine koydu. Pencereden kaçmaya çalışan hırsız, masa üzerindeki televizyonu düşürerek ekranını kırdı.



\"HIRSIZLIK MESLEĞİMİZ\"



Sabah işyerine gelen Murat Yeşildağ, tavandaki hasarı görünce şoka girdi. Televizyon ve bilgisayarın yerinde olmadığını, tüm dolaplarının karıştırıldığı gören Yeşildağ, soyulduğunu anlayıp polisi aradı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, görüntülerden Süleyman Y.\'nin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı, sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, \" Hırsızlık mesleğimiz, yapacak başka işimiz yok. Garibanız, buradan cezevindeki ağabeylerime selam yolluyorum\" dedi. Gülerek kameralara el sallayan Süleyman Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.