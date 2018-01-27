(Görüntülü Haber) Hırsızın kamera umurunda olmadı

Ramazan ÇETİN- DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmana girip, bisikleti çalan kimliği belirsiz kişi, kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasına aldırış etmedi. Fark ettiği kameraya önce bisikleti, sonra kendisini gösteren hırsız kapıdan çıkıp gitti. Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısının açık olduğu bir apartmana giren kimliği belirsiz erkek, apartmanda oturanlardan birisine ait bisikleti çaldı. Bisikleti apartman kapısından çıkartırken, güvenlik kamerasını fark eden hırsız, yüzünü saklamak yerine bisikleti kendisinin çaldığını belli edercesine el kol hareketi yaptı. Kameraya bakıp eliyle önce bisikleti, sonra kendisini gösteren hırsız, bisikletle kapıdan çıkıp gitti. Sabah bisikleti koyduğu yerde göremeyen apartman sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince, hırsızlık olayını gördü. Bisikletini çalan kişinin kameradaki el hareketlerini de gören apartman sakini, polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.