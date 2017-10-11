(Görüntülü Haber) Hırsız, girdiği camiye zarar verdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, tarihi Fatih Camii\'ne camı kırarak, giren hırsız, içeride de oda kapısıyla malzeme dolabını kırdıktan sonra kaçtı. Olay, Çorlu\'nun Silahtarağa Mahallesi\'ndeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen Latif Kökay, caminin camının kırık olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin pencere camıyla malzeme dolabının kapısının kırıldığını ve dolaba da zarar verildiğini belirledi. Yapılan incelemede, camiden herhangi bir şey çalınmadığı tespit edildi. Polis, parmak izi incelemesi yaparak, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.