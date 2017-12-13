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(Görüntülü Haber) Hilvan'da silahlı kavga: 5 yaralı

ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı

13 Aralık 2017 20:48

ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, farklı ailelerden 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, 100\'üncü Yıl Meydanı\'nda karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, ambulanslarla Şanlıurfa\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kavganın meydana geldiği 100\'üncü Yıl Meydanı ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

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