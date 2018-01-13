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(Görüntülü Haber) HGS'den fazla para alındığını öne sürdü

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, oto galerici Eyüp Edinç, bir aracının HGS hesabından yaptığı geçişlere göre fazla ücret alındığını öne sürerek parasının iade edilmesini istedi

13 Ocak 2018 19:24

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, oto galerici Eyüp Edinç, bir aracının HGS hesabından yaptığı geçişlere göre fazla ücret alındığını öne sürerek parasının iade edilmesini istedi.

Gebze\'de oto galeri firması bulunan Eyüp Edinç, bir aracının HGS kaydını kapatmak istediğinde, hesaplarını kontrol etti. Edinç, HGS hesabına 1415 TL yatırdığını, geçiş ücretlerinin ise 607 TL tuttuğu halde hesabında 39 lira 50 kuruş para kaldığını öne sürdü. HGS müşteri hizmetlerini arayarak durumu ilettiğini söyleyen Eyüp Edinç, şöyle oeoi:

\"10 Ocak tarihinde bir aracımın HGS\'sini kapatırken kayıtları inceledim. Cezalarımı gördüm, hem de geçiş ücretleri ile HGS\'de yatırılan ücret arasında büyük bir fark olduğunu fark ettim. Bunları inceledikten sonra bütün kayıtları çıkardım. HGS müşteri hizmetlerini aradım. Gereken her şeyin sorgulanıp, araştırılacağını, ilgileneceklerini söylediler. Geçiş ücretlerinin toplamı 607 TL görünüyor, benim HGS\'ye yatırdığım para; 1415 TL. HGS\'yi kapatırken 39 lira 50 kuruş hesabımda gördüm. Arada büyük bir fark var. Yaklaşık 800 TL para görünmüyor. Gerekli incelemelerin yapılarak paramın ödenmesini istiyorum.\"

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