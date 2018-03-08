(Görüntülü Haber) Hesabındaki 141 bin 600 lira başka hesaplara aktarılmış

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kafe işleten Ali Rıza Şen banka hesabından farklı hesaplara 141 bin 600 TL para aktarıldığını belirterek, bilgisi dışında gerçekleşen işlemler nedeniyle banka hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Darıca\'da kafe işleten Ali Rıza Şen, istediği otomobili satın almak için banka hesabını kontrol ettiğinde para olmadığını gördü. Ali Rıza Şen, oğlu Doğukan Şen\'in üzerine olan banka hesabından 24 Şubat tarihinde 1100 TL\'den 80 bin TL\'ye kadar 12 farklı hesaba 141 bin 600 TL yatırıldığını görünce şoke olduğunu söyledi. Ali Rıza Şen, bankaya giderek hesaplarından para çekmediklerini belirtti. Banka, konunun araştırılacağını belirtirken, Ali Rıza Şen şikayette bulundu. Hesabında 98 lira 59 kuruş kalan Ali Rıza Şen, bankadaki görevlilerin siber saldırı olduğunu söylediğini belirterek, \"Bankadaki görevliye hesabımdan para çekmediğimi söyledim. Bana, siber saldırı olduğunu ve buna benzer dolandırıcılık olayının oldukça fazla olduğunu söyledi. Ben de bunların kendi sorunları olduğunu belirterek, paramı vermelerini istedim. Paramı vermedikleri gibi, \'3-5 gün araştırma yapacağız, bunu yapanları bulacağız, nasıl olduğuna bakacağız\' da demiyorlar. Hem param gitti, hem karşımda muhatap bulamıyorum, mağdur oldum\" dedi. Ali Rıza Şen konuyla ilgili savcılığa başvuruda bulunduğunu ancak aradan geçen zamana rağmen bir sonuca ulaşamadığını belirterek, \"Madem ki, internet bankacılığını başlattılar, bunun da güvenliğinin kendileri tarafından alınması lazım\" diye konuştu.