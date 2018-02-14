(Görüntülü Haber) HES inşaatı durdu, işçiler 3 aylık alacaklarını istiyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Küçükçayır köyündeki Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatı, iddiaya göre ekonomik zorluklar yaşayan şirket tarafından durduruldu. 3 aydır paralarını alamayan ve 10 gündür şantiyede bekleyen 120 işçi, şirket yetkililerine ulaşmaya çalışıyor. Aylıklarının ödenmesini isteyen işçiler şantiyeden ayrılmıyor. Küçükçayır köyünde yapımı süren ve 120 kişinin çalıştığı HES inşaatı, 10 gün önce iddiaya göre ekonomik sorunlar yaşayan şirket tarafından durduruldu. 3 aydır paralarını alamayan işçiler de şantiyede iş yapmadan bekleyişe başladı. Bazı işçiler evlerine dönerken şantiyede bekleyen işçiler işverene ulaşmaya çalışıyor. Kendilerine bilgi verilmediğini öne süren işçiler alacaklarını istiyor. HES inşaatında çalışan Murat Balık, 3 aydır para alamadıklarını belirterek “ Bize ‘İstediğiniz yere şikayet edin’ dediler. Bizde herkesin imzasını alarak dün valiliğe dilekçemizi verdik. Henüz yetkililer bizimle görüşmedi. 120 arkadaşımız perişan bir vaziyette bekliyor. Kimi arkadaşlarımız izine gitti, kimisi koğuşta. 120 kişi mağdur bir şekilde bekleyişimiz sürüyor. Taşeron şirketin taşeronunda çalışıyoruz. İlk işi yapan parayı vermiş diyorlar ama aradaki şirket paramızı vermiyor. Yetkililer bize doğru düzgün bir açıklama yapmıyor. Şu an biz yine de çalışmak istiyoruz ama ne para var ne iş makinelerinde mazot var. Biri çıkıp bize ‘Burada yiyip, içip yatıyorsunuz, neden iş yapmıyorsunuz?’ demiyor. Ne olacağını bilmiyoruz” dedi. \'TAŞKINLIK YAPMAK İSTEMİYORUZ\' Vardiya çavuşu Hasan Cöm de işverenin kendileri ile ilgilenmediğini belirterek “Bıkalım, usanalım diye bize şu an para vermiyorlar. Canımızı artık boğazımıza getirdiler. Başkaları gibi burada taşkınlık yapıp yıkıp dağıtmak istemiyoruz. Biz burada hakkımızın peşindeyiz. Bize kulak verip bizim yanımızda olsunlar\" diyerek şirket yetkililerine kendileri ile ilgilenmeleri çağrısında bulundu. \'ÇOLUK ÇOCUĞUMUZ 3 AY NE YER NE İÇER?\' İşçi Ali Elik ise “HES projesinde tünelin için de zor koşullarda 12 saat çalışıyoruz. Bunun karşılığında aylıklarımızı alamadığımız için zor durumda kaldık. Bizim çoluk çocuğumuz 3 ay ne yer ne içer?” diyerek tepkisini dile getirdi.