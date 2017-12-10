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(Görüntülü Haber) Her yıl son maaşıyla yem alıp, hayvanlar için doğaya bırakıyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'ın Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik (35), her yıl son maaşıyla yem satın alıp, 2 bin rakımlı dağlık alana yaban hayvanları için bırakıyor

10 Aralık 2017 17:18

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'ın Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik (35), her yıl son maaşıyla yem satın alıp, 2 bin rakımlı dağlık alana yaban hayvanları için bırakıyor. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Çelik, 2004 yılından bu yana kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Esence köyünün muhtarlığını yapıyor. Çelik, her yılın son maaşıyla yaban hayvanları için yem satın alıyor. Muhtar Çelik, aldığı yemleri, kar yağışının yoğun olduğu köyün çevresindeki 2 bin rakımlı dağlık alanda; keklik, tavşan, kurt ve sincap gibi hayvanların geçiş güzergahlarına bırakıp, beslenmelerini sağlıyor. Her yıl düzenli olarak aralık ayında 1 tona yakın yem satın aldığını belirten Çelik, \"2004\'ten beri muhtar olduğumdan bu yana her sene, rutin bir şekilde burada, doğa hayvanlarına yemleme yapıyorum. Keklik, sincap, tavşan ve dağ keçileri, genlikle kar yağdıktan sonra yiyecek bulamayabiliyor. Yüksek yerlere de arazi arabalarıyla arkadaşlarımızın yardımıyla yemleme yapıyoruz. Kendi bölgemizde bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Benim bölgemde bahar olduğu zaman yoğun bir hayvan turu bulunmaktadır. Bu hayvanların bizim doğamızda faydası var\" dedi. Muhtar Çelik, hayvanlara şiddet uygulayanları da kınayarak, herkesin hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

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