(Görüntülü Haber) Her üç turistten biri Perge'yi görecek

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA-DHA) TURİZMDE \'Perge Yılı\' olarak ilan edilen 2018\'de 14 milyona yakın turistin hedeflendiği Antalya\'da, her üç turistten en az biri Perge Antik Kenti\'ni görecek. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller işbirliğinde düzenlenecek turlarda Perge ilk sırada olacak. Turizmde zor geçen 2016 yılının ardından özellikle Rus pazarındaki artışla 2017\'de büyük moral bulan Antalya\'da, 2018 için devlet-sektör işbirliğiyle, deniz-kum-güneş turizminin yanında tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak amacıyla yeni bir atılım başlatıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından açıklanan ve \'Turizmde 2018 Perge Yılı\' teması doğrultusunda sektör ve kamu işbirliğiyle bu yıl boyunca turizm camiasında Perge Antik Kenti ön planda tutulacak. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller işbirliğinde kamunun da desteğiyle, düzenlenecek otel dışı turlarda ilk öncelik Perge Antik Kenti\'ne olacak. Bu kapsamda kente gelen üç turistten en az biri Perge\'yi görecek. DÜNYADAKİ ENDER ANTİK KENTLERDEN BİRİ Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Perge\'nin Antalya\'nın hemen içinde ulaşımı çok kolay, havalimanına çok yakın bir noktada, çok önemli bir antik kent olduğunu söyledi. Stadyum, tiyatro gibi birçok eserin ayakta olduğunu, kazı ve restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Ayık, Perge, dünyada bu şekilde ayakta kalan çok nadir yerlerden biri. Expo 2016 Antalya alanı, Aksu ilçesi ve Perge için o bölgede özel bir planlama yapılması gerekiyor. Özel bir imar ve koruma planıyla o bölgeyi bütünleştirmek lazım dedi. KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER Perge\'nin başlı başına çok özel ve Antalya\'nın elindeki en önemli değerlerden biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, 2018 yılı için antik kent için hedeflenen 4 milyon turist sayısına ulaşmanın da kolay olduğunu kaydetti. Açık hava müzesi niteliğindeki Perge\'nin çok önemli hikayelere sahip olduğunu anlatan Ayık, antik kentte bu yıl boyunca birtakım kültürel ve sanatsal etkinlikler planladığını, Antalya\'ya gelen turist sayısı 12 milyon olarak düşünüldüğünde her üç turistten birinin Perge\'ye götürülerek 4 milyon sayısına ulaşılabileceğini dile getirdi. Ayık, Aksu ilçesinde buna uygun peyzaj ve imar çalışmalarının yapılması gerektiğini de vurguladı. ÜÇ TURİSTTEN BİRİ PERGE\'Yİ GÖRECEK Antalya\'da turizmin yanında kültürel değerlerin tanıtımı ve korunmasına sektör olarak büyük önem verdiklerini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2018 Perge yılı teması kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve tanıtım çalışmalarıyla ilgili önümüzdeki günlerde hazırlıklarının tamamlanacağı ve kamuoyuyla da paylaşılacağını açıkladı. Perge gibi çok önemli bir tarihi değerin Antalya\'ya gelen her turist tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Erkan Yağcı, Antalya\'ya yılda 12 milyon civarı turist geliyor ve kültürel değerlerimizi tanımaları, ziyaret etmeleri de çok önemli. Bundan böyle her yıl bir tema belirlenecek ve ilk temamız Perge. Bu yıl en az her üç turistten birinin Perge\'yi ziyaret etmesini hedefliyoruz. Tur operatörleri, seyahat acenteleri ve oteller olarak tanıtım çalışmalarımızı da bu yönde hazırlıyoruz dedi. KÜLTÜR TURİZMİ GELİŞTİRİLECEK 2018 Perge Yılı kapsamında bu yıl için birçok etkinlik planlandığını aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise Burada ana temamız aslında kültür turizmimizi geliştirmek ve daha da yaygınlaştırmak. 2017\'de Antalya\'ya 10 milyonun üzerinde turist geldi ve 2018\'de de 13-14 milyon kişi hedefleniyor. Bunlar çok önemli rakamlar ve bu turistlerin kültürel değerlerimizi tanımaları da çok önemli. Kültürel değerlerimizi tanıtarak, bu alanda turizmimizi de çok üst noktalara taşıyabiliriz. Antalya bu açıdan dünyanın en önemli kentlerinden biri ve Perge için ortaya konulan 4 milyon hedefini hep birlikte kolaylıkla yakalayabiliriz. Perge\'de devam eden kazılar ve restorasyon çalışmaları var. Birçoğu da tamamlanmak üzere. Bu yılki etkinliklerde Perge\'deki antik stadyum ve tiyatronun kullanılması da düşünülüyor diye konuştu.