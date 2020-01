(Görüntülü Haber) Her müşterisi için bir fidan dikiyor

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'da bir otel işletmecisi otelinde konaklayan her müşterisi için bir ağaç dikiyor. Ege Orman Vakfı ile protokol yapan işletmeci temin edilen fidanların sertifikalarını konuklarına teslim ediyor. Foça Reha Midilli Caddesi\'ndeki Menendi Otel\'in işletmecisi Taner Kaya tarafından temin edilen 500 fıstık çamı fidanı, dün (Cumartesi)Yenifoça 7.Jandarma Alay Komutanlığı karşısında otelle aynı adla oluşturulan koruya törenle dikildi. Fidan dikim törenine Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaflar Derneği (TUDER) Başkanı Umut Tutar, Kaya ailesi ile çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, töndeki konuşmasında, doğanın insan eliyle tahrip edildiği gibi, daha yeşil ve güzel hale de getirilebildiğine dikkat çekerek korunun oluşturulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Çetin, Kendimizi seversek doğayı da severiz. İşimizi yaparak güçlü olursak insanımızada, çevremizede katkı sağlarız. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi yangınlarda değil böyle güzel işlerde bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Taner Kaya ve ailesini kutluyorum dedi. İSTİHDAM SAĞLIYOR, HAVA KİRLİLİĞİNİ NÖTRALİZE EDİYOR Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Perihan Öztürk de ağaç dikmenin çevreci boyutunun yanısıra ekonomik katkı ve istihdam sağlayıcı da olduğunu söyledi. Öztürk; Vakfımızın ağaç dikimlerinde gelir düzeyi oldukça kısıtlı vatandaşlarımız çalışıyor. Bir aileden 2-3 kişi çalışıyor ve ciddi anlamda bir gelir elde ediyor. Bunun yanısıra ağaç dikimi, karbondioksit salınımında önemli bir paya sahip olan ulaşım araçlarının turizm bölgelerine hava kirliliği açısından verdiği zararıda nötralize etme anlamını taşıyor. Bu nedenle herkesin toprağa eli değmeli, bunun değerini bilmeli dedi. HER MÜŞTERİMİN FOÇADA BİR DİKİLİ AĞACI VAR Menendi Otel\'ien işletmecisi Taner Kaya ise tesisin yapımı sırasında çok fazla ağaç malzeme kullandıklarını, bu durumun kendisini rahatsız da ettiğini belirterek, bunu bir şekilde telafi etmeleri gerektiği inacının doğduğunu söyledi. Kaya, \'Doğa bize bakıyor, bizde doğaya katkı yapmalıyız\' diye düşündüm. Araştırdık. Ege Orman Vakfı ile bağlantı kurduk. Müşterilerimize de \'Bakın biz böyle bir şey yapıyoruz, diktiğimiz her ağaç aslında sizin ağacınız. Sizin artık Foça\'da dikili bir ağacınız var\' diyerek, sertifikalarını verdik. Çok ilgi ve sevgi gördük. Sertifikalar bugün 500 fidanlık bir koruya dönüştü. Çok güzel oldu. Hem Foça\'ya güzel bir şey yaptık hem insanların Foça\'ya bağlandığını gördük. Bundan sonra da ağaç dikmeye devam edeceğiz dedi. Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından Ege Orman Vakfı\'nın plaketi Kaymakam Ali Çetin tarafından Taner Kaya\'ya takdim edildi.