(Görüntülü Haber) Hemzemin geçitteki kazada ölenler, son yolculuklarına uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/BUHARKENT (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpışan otomobilde ölen 20 yaşındaki Nazlı Karaca, 9 aylık bebeği Erçin Karaca ve 11 yaşındaki Sudenaz Eroğlu\'nun cenazeleri Buharkent ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Nazlı Karaca\'nın bebeğinin cenazesi aynı tabut içinde cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu.



Germencik\'te geçen 8 Ekim akşamı akşamı, Moralı Kavşağı yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, Mustafa Alkan yönetimindeki 32 bin 351 sefer sayılı İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile 27 yaşındaki Gürhan Karaca yönetimindeki 09 PM 854 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca, 9 aylık bebeği Erçin Karaca ve Sudenaz Eroğlu öldü. Otomobili kullanan Gürhan Karaca ile yanındaki 40 yaşındaki Hüseyin Eroğlu ve 37 yaşındaki Aysun Eroğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza ardından jandarma tarafından gözaltına alınan makinist Mustafa Alkan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Kazada ölen Nazlı Karaca, bebeği Erçin Karaca ve Sudenaz Eroğlu\'nun İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazeleri, öğleleyin Aydın\'ın Buharkent ilçesi Merkez Çarşı Camii\'ne getirildi. Minik Erçin Karaca\'nın annesi ile aynı tabuta konulan cenazesi cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Ölen 3 kişinin cenaze namazları Burharkent İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından tek tek kıldırıldı. Namaz ardından bir süre tabutu omuzlarda taşınan Nazlı Karaca ve kızı Erçin Karaca\'nın cenazeleri Kayaburnu Mezarlığı\'nda, Sudenaz Eroğlu\'nun cenazesi ise Buharkent Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra, AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.