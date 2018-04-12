(Görüntülü Haber) Hem öğreniyorlar hem kazanıyorlar

Tekirdağ\'ın Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi\'nde açılan \'Yöresel kilim dokuma kursu\'nda kadınlar hem bir geleneği devam ettiriyor, hem de kazanç sağlıyor. Dokuma kursunda ilk mezunlar verilirken kadınlar artık sipariş almaya başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) ile Saray Belediyesi işbirliği tarafından Saray?ın Küçükyoncalı Mahallesi?nde geçen aralık ayında açılan yöresel kilim dokuma kursu restore edilen Küçükyoncalı Mahallesi Kültür Evi?nde faaliyet gösteriyor. 20 kadının katıldığı dokuma kursu kadınların verdiği emekler sayesinde projeye dönüştü. Kadınlar burada bir yandan geleneği devam ettirirken bir yandan da ekonomik kazanç sağlıyor. Dokuma kursunda ilk mezunlar verilirken kadınlar artık sipariş almaya da başladı.

EL SANATLARI KURSLARI AÇILACAK

Küçükyoncalı Mahallesi Muhtarı Ekrem Sevinç, TEMEK ile Saray Belediyesi işbirliği tarafından mahallemizde kadınlarımıza yönelik yöresel kilim dokuma kursu açıldı. İlk önce mahalle muhtarlığı binasında faaliyet gösteriyordu. Daha sonra mahallede bulunan atıl durumdaki bina Saray Belediyesi tarafından restore edilerek Saray Belediyesi Küçükyoncalı Mahallesi Kültür Evi olarak faaliyete geçirildi. Kadınlarımız artık burada dokumalarını yapıyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından el sanatları kursları açılacak dedi.

\'KADINLARIMIZ BURADA ESKİ GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR\'

Yöresel kilim dokuma kursunun ilk başta kurs olarak başladığını daha sonra projeye dönüştüğünü belirten Sevinç, şöyle dediKadınlarımız burada eski geleneği sürdürüyor. Kadınlarımızın vermiş olduğu emekler sayesinde kursumuzun amacı tam anlamıyla sağlanmış oluyor. Ayrıca kadınlarımız bu kurs sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlarken üretimde söz sahibi olabiliyor. Kadınlarımıza bu imkanı sağlayan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban?a ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak?a teşekkür ediyorum.

\'KENDİLERİ DESEN ÇİZMEYİ ÖĞRENDİ\'

Dokumacılığa gönül verdiğini belirten El Sanatları Öğretmeni Emine Yılmaz, 6 yıldan bu yana el sanatları öğretmenliği yapıyorum. Köy kadınlarımıza hem maddi hem manevi kazanç sağlamak amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. 20 kursiyerle başladık bu kursa. Şu anda 15 kursiyerle devam ediyoruz. Kadınlarımız 5 aydır dokuma tekniklerinin çoğunu öğrendiler. Tabii öğrenecekleri teknikler de var. Kendileri desen çizmeyi de öğrendi. Şimdi de sipariş almaya başladılar. Seneye inşallah seri üretime geçilecek. İlerleyen zamanlarda projemizi daha kapsamlı hale getirmek istiyoruz. Genelde Trakya yöresine ait çalışıyoruz. Kadınlarımız, torba, kilim, peşkir, minder, namazlık, heybe dokuyabiliyor diye konuştu.

\'BİR ŞEYİ BAŞARMAK GÜZEL ŞEY\'

Açılan kurstan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler de Öncelikle bize bu imkanı sağlayan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban?a ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak?a teşekkür ediyoruz. Atalarımızdan kalan geleneği sürdürmek istiyoruz. Dokuma bizim kültürümüz olduğu için severek yapıyoruz. Bir şeyi başarmak güzel şey. Bizler başarabileceğimize inandık. Bu projenin yaz kış devam ettirilmesini istiyoruz. Artık üretime geçtik. İlk dokumalarımızı sattık. Sipariş almaya başladığımızdan itibaren daha çok heveslendik. Çünkü üç kuruş da kazanmış olsak kendi emeğimizi kazanmış oluyoruz. Böylece hem çocuklarımızı daha iyi okutabilme şansı sağlamış oluyoruz hem de eşimize yardımcı olabiliyoruz?? dedi. Kendi yöremizin adını duyurmak istiyoruz. Dünyaya açılmak istiyoruz. işi tamamen öğrendikten sonra maaş karşılığında çalışmak istiyoruz. Tabii kendi atölyemizi de kurmak isteriz dedi.