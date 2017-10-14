(Görüntülü Haber) Helin son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL (DHA) -PENDİK\'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi Tuzla\'daki Aydınlı Cemevi\'ne getirildi. Helin\'in arkadaşları olayı anlattı. Olaya şahit olan bir arkadaşı, \"Arabadan indi. \'Selam gençler\' diye bağırdı. Helin\'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil\'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz\'e denk geldi\" diyerek olayı anlattı. Bir arkadaşı ise, \"Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş\" dedi. Helin\'in cenazesi, törenin ardından 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken\'in mezarının yanına defnedilecek.