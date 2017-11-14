(Görüntülü Haber) Helal ve güvenilir gıdayı üniversite denetleyecek

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE’nin üniversite sınırları içinde bulunan ilk Helal Gıda AR-GE Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde açıldı. Açılış törenin ardından AR-GE Merkezi’nde İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve diğer katılımcılara bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verildi. Helal gıda konusunda sertifika veren 59 firmayı denetleyecek olan Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi İZÜ bünyesinde açıldı.Açılışa, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Helal Gıda Ar-Ge Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaman, Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi Projesi Koordinatörü Abdulkadir Şahiner katıldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek merkeze Yıldız Teknik Üniversitesi, Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı da destek veriyor. AVRUPA\'YA DA HİZMET VERECEK Helal ve güvenli gıda üzerine yapılan araştırmaların eksik olduğunu belirten İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"İslam ülkeleri içinde bu sektörün 2 trilyon dolardan büyük bir hacmi var. Üniversitemiz bünyesinde kurulan merkez, sadece kendi ülkemizdeki katkı ve zararlı gıda maddelerini değil, yakın coğrafyamız, Balkanlar ile Avrupa’daki gıda maddelerinin de güvenilirliğini denetleyecek\" dedi. Merkez bünyesinde bilimsel çalışmalar yapacaklarını belirten Prof. Dr. Bulut, \"İZÜ, bilimsel alanda yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirecek. Bu merkez 50’nin üzerinde kritik alanda araştırmalarını yapmaya başladı. Yakın zamanda akreditasyon kurumuna başvuracağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde akredite laboratuvar Ar-Ge merkezi olacağız en kısa zamanda. Üniversite demek Ar-Ge demektir. Üniversitelerin en çok buna önem vermesi lazım\" diye konuştu. İSTANBUL KALKINMA AJANSINDAN YÜZDE 80 KATKI İstanbul Kalkınma Ajansı olarak projeye yüzde 80 finansal destek sağladıklarını belirten İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, \"Gıda güvenliğini çok önemsiyoruz. Ülkeler için ilaç ve silah kadar gıda da stratejik bir alan. Biz bu projeyi çok beğendik ve destekledik. Yüzde 80 bizim finansal katkımızla gerçekleşti. Burası sadece bir akademik araştırma merkezi değil aynı zamanda gıda sektörüne hizmet veren bir mükemmeliyet merkezi olacak\" dedi. ÜNİVERSİTE 59 FİRMAYI DENETLEYECEK Helal Gıda Ar-Ge Mükemmeliyet Merkezi Projesi Koordinatörü Abdulkadir Şahiner de, merkezde helal gıda konusunda Türkiye’de sertifika veren 59 firmayı denetleyeceklerini söyledi. Şahiner, merkezin yapacağı çalışmaları şöyle anlattı: \"Türk Standartları Enstitüsü gibi bu alanda çalışma yapan kurumlara destek olmak, yeni metotlar geliştirmek ve Ar-Ge çalışmaları yapmak amacıyla böyle bir merkez oluşturduk. Bizim burada amacımız sertifika vermek değil sertifika veren kuruluşların güvenilirliğini ortaya koymak. Şu an 16 aktif çalışanımız var. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle insan yetiştiren bir yapı ortaya koyduk. Bilimsel çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. Alana gerekli insan kaynağını sağlamaya çalışıyoruz.\"