(Görüntülü Haber) HDP'li Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken\'in \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Terör örgütü üyeliği\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım\'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken\'in yargılanmasına Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Sincan Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'li Baluken, davanın bugün görülen duruşmasına rahatsız olduğunu belirterek SEGBİS sistemi ile katılmadı. Duruşmayı HDP milletvekilleri, Ziya Pir, İmam Taşçıer, Leyla Birlik ve Nimetullah Erdoğan da izledi. 4 OCAK\'TA KARAR VERİLECEK Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yineleyerek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra konuşan Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, yargılamanın genişletilmesini talep ettiklerini belirterek, Baluken\'ın tahliyesini talep etti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, avukatların yargılamanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin tümünü reddederek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme dosya ile ilgili karar vermek üzere duruşmayı 4 Ocak\'a erteledi. TAŞÇIER:BU ÜLKE BÖYLE YÖNETİLEMEZ Duruşma ardından Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapan HDP Milletvekili İmam Taşçıer, İdris Baluken\'in sadece düşüncelerini ifade ettiği için 1 yıldan fazladır cezaevinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: \"İdris Baluken suç işlememiş, yolsuzluk yapmamıştır. Sağlık durumu iyi olmamasına rağmen bırakılmıyor. Bir milletvekilinin bu şekilde yargılanması kabul edilemez. İdris Baluken bütün düşüncelerini kamuoyu önünde söylemiştir. İdris Baluken\'in bugün tahliye olmasını bekliyorduk. Türkiye\'nin normale dönmesi için bir an önce bu davaların düşmesi gerekir. Türkiye\'de Kürt sorunu çözülmeden bu davalar devam eder. İdris Baluken, Kürt olduğu için yargılanıyor. HDP ve bileşenleri Kürt sorununu çözmek için gösterdikleri çabalardan dolayı yarglanıyor. Eğer onlar Kürt sorunun çözümü konusunda demokratik adımlar atmasaydılar yargılanmayacaktılar. HDP milletvekillerine geçen günlerde yüzlerce fezleke geldi. Bu ülke böyle yönetilemez. 25 milyon Kürdün taleplerini dikkate almazsanız, onların siyasetçilerini hapse atarsanız, bu ülke bu şekilde yönetilemez. 1980\'de, 90\'lı yıllarda bu denendi. 4 bin köy boşaltıldı, 17 bin faili meçhul süeçlerini yaşadık. HDP 6.5 milyon oy alarak parlamentoya girdi. Bu süreç böyle devam etmez. Türkiye halkları bunu kaldıramaz. Kürtlerin talepleri bu ülkede insanca yaşamaktır. Bunu dile getirdiğimiz için bu mahkemelerde parlamenterlerimiz yargılanıyor. Bu davalar hukuki değil, siyasi davalardır. Bugün hukuk işlerse hiçbir milletvekilimizin içeride olmaması gerekirdi.\"