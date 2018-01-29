T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) HDP Niğde İl Başkanı tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı

29 Ocak 2018 23:43

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde\'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHA NİĞDEdeHDP NiğdeBaşkanı Göksel RızaEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleNiğdeEmniyettekiNiğde Kapalı Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24