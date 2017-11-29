(Görüntülü Haber) HDP Milletvekili Zeydan'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) EDİRNE F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu bulunan HDP Hakkarı Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozulan davasının yeniden yargılamasına başlandı. İddaname ve kararın bugün sabah tebliğ edildiği Zeydan, SEGBİS sistemi ile duruşmaya çıkmazken, mahkeme sanığın bir sonraki celse SEGBİS duruşmasında zorla hazır edilmesine karar verdi. Mahkeme, Zeydan\'a iddianameyi geç tebliğ ederek yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti. Baro odasında duruşmayı bekleyen Zeydan\'ın avukatları, mahkemenin herhangi bir çağrı yapmadan ve avukatları çağırmadan duruşma yaptığını tutanak altına aldı. Duruşmayı izlemek için adliye binasında bulunan HDP Grup Başkan vekili Ahmet Yıldırım ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, mahkemenin kimseyi çağırmadan duruşma yaptığını söyleyerek, hakimler hakkında HSK\'ya suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 14 Temmuz 2017 günü yapılan karar duruşmasında \'Terör örgütüne yardım etme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan\'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Kararın bozulmasının ardından Zeydan\'ın yeniden yargılaması Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve avukatların baro odasında duruşmayı beklediği sırada, duruşmanın yapıldığı belirtilerek, tutanak avukatlara ulaştırıldı. Kendilerinden habersiz duruşma yapılması ile ilgili tutanak tutan Zeydan\'ın avukatları mahkemenin çağrı yapmadan ve avukatları çağırmadan duruşma yaptığını belirterek, HSK\'ya suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. SEGBİS İLE DURUŞMAYA ÇIKMADI Avukatlara ulaştırılan duruşma tutanağında, belirli gün ve saatte birinci celsenin açıldığı, duruşmaya gelen olmadığı ve açık yargılamaya devam edildiği belirtildi. Tutanakta, Abdullah Zeydan\'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'ne SEGBİS bağlantısının sağlandığı, ancak sanığın SEGBİS\'e çıkmadığı ifade edildi. Tutanakta sanığa hakkındaki iddianamelerin bugün tebliğ edildiğinin de UYAP sistemi üzerinden tespit edildiği kaydedildi. Bunun üzerine söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, sanığın SEGBİS sisteminde hazır edilmesini isteyerek, kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti. CEZAEVİ GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların mevcut olması nedeniyle Abdullah Zeydan\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zeydan\'ın bir sonraki celse SEGBİS sistemi ile zorla hazır edilmesi ne karar veren mahkeme, sanığa iddianamenin tebliği için 15 Kasım günü müzekkere yazılmasına rağmen kalem sorgusunu bugün yapan ve yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında Edirne Cumhuriylet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. BEŞTAŞ:ZORLA SEGBİS\'E ÇIKARILMA ZORBALIKTIR Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, hukuka uymamak, Anayasayı çiğnemek, normal teammülleri çiğnemek ve her türlü ceza mevzuatını çöpe atarak bir yargılama yapıldığını belirterek, \"Artık buna yargılama da diyemeyeceğiz. Bu sabah danışmanlar, milletvekilleri ve avukatlar olduğumuz halde duruşma için hiç bir çağrı yapılmadan, mübaşir bile Abdullah Zeydan milletvekilimizin duruşma çağrısını yapmadan, elimize sonradan bir tutunak verildi. Bu tutanak tam anlamıyla bir ucube, bir hukuk garabetidir. Bu sabah Gaziantep İstinaf Mahkemesi\'nin kararı tebliğ edilmiş. Bir kere sabah tebliği yapıldıktan sonra, hemen beyanda bulunulması ceza usul yasalarına aykırıdır ve mümkün değildir. Bununla da yetinilmemiş Edirne Cezaevi\'ndeki infaz koruma ve müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Abdullah Zeydan\'ın, gelecek duruşmada zorla SEGBİS\'e çıkarılması kararı alınmış. Bu kararlar bir yargılama neticesinde alınmadı. Bu kararlar daha önce hazırlanan aslında bugün sadece açıklanan tutanaklardır. Bununla ilgili arkadaşlarımız tutanak tuttu. Milletvekilleri, il başkanları, avukatlar, gazeteciler, Zeydan\'ın ailesi, danışmanları buradayken bir şey kaçırmaya çalışıyorlar. Nedir bunun adı, \"Vekile hızla ceza verelim, hemen milletvekilliğini düşürelim\" telaşından başka bir şey değildir. Zorla SEGBİS\'e çıkarma kararı HDP\'li vekiller dışında başka dosyalarda uygulanmıyor. Tümüyle HDP\'ye yönelik özel, adı konulmamış, mevzuatı olmayan bir yargılama usülü devrededir. Burada yargılanan bizler değiliz, oy veren halktır. Halkın iradesi tümüyle yok sayılıyor. Enis Berberoğlu da şu an cezaevinde. Onunla ilgili istinaf mahkemesi kararı haftalarca tartışılırken, partimizin milletvekilleriyle ilgili hukuk dışı dosyalara dair tek bir satır göremiyoruz. Doğrusunun, Enis Berberoğlu\'nun dosyasında yapılan tartışmalar olduğunu düşünüyoruz. Milletvekilleriyle ilgili yargılamalar kamuoyundan gizlenmemeli. Herkesin bunu bilmeye hakkı vardır. Bununla ilgili Hakimler Savcılar Kurulu\'na suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca, savcılığa şikayette bulunacağız. Tabii ki; kimi kime şikayet ediyoruz, bunu da kamuyonun takdirine bırakıyoruz. Ama biz yine de bütün hukuki mekanizmaları işletme konusunda kararlılığımızı ifade ediyoruz. Zorla SEGBİS\'e çıkarılma hukuk değil, zorbalıktır, zora başvurmaktır. Hukukta zorun yeri yoktur.\"dedi.